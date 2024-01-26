Погрози і напад на квартиру Ніколова: журналіст заявив, що поліція відпустила всіх затриманих

Правоохоронці не повідомили журналісту жодних подробиць щодо виявлених у затриманих листувань і щодо їхніх показів.

Журналіст-розслідувач, зокрема щодо корупції в Міноборони, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що поліція відпустила всіх п’ятьох учасників протиправних дій, яких затримала за спробу вломитися до його квартири.

Про це журналіст повідомив у Мережі.

Ніколов поінформував, що побував 26 січня в поліції і подав заяву як потерпілий у справі.

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"Дізнався, що поліція, коли встановила і обшукала, так відразу і відпустила "пʼятьох учасників протиправних дій щодо журналіста". Нікого не затримали, бо нікому зараз немає підозр. Вони на волі", – йдеться в дописі журналіста.

Ніколов додав, що правоохоронці не повідомили йому жодних подробиць щодо виявлених у затриманих листувань і щодо їхніх показів. Пообіцяли розповісти про все, коли закінчиться досудове розслідування. Про терміни завершення розслідування журналістові теж не повідомили.

"Кваліфікація зараз та сама легка ч. 2 ст. 171, тобто без згадки організованого кимось злочину, як у ч. 3. Життя продовжується", – резюмував журналіст.

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Зауважимо, що частиною 2 ст. 171 КК передбачена відповідальність за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю.

Частина 3 ст. 171 – ті самі дії, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, в середині січня Ніколов заявив, що до його оселі ломилися невідомі, намагаючись залякати. Журналіст написав, що зловмисники "кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками" та налякали його літню маму.

Згодом Дарницька окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом впливу на Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

21 січня у прокуратурі поінформували, що до вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. Із правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

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