Погрози журналісту-розслідувачу здійснювала група осіб - прокуратура

Дарницька окружна прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків. Раніше автор скандального розслідування про “курячі яйця за 17 гривень” для Міноборони поскаржився на невідомих, які ломилися до його квартири, щоб залякати.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, 15 січня поточного року група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає спецкореспондент одного з видань. Перебуваючи на міжквартирному сходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії”, - описали ситуацію в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснює Дарницьке управління поліції ГУ НП у місті Києві. Правоохоронці вживають заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до погроз журналістові.

У прокуратурі додали, що санкція ч. 2 ст. 171 КК України, за якою відкрито провадження, передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 січня, журналістка з Одеси Ірина Гриб виявила пристрої для стеження та прослуховування у своєму автомобілі.

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