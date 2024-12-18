"Пох*й на Івано-Франківськ": російськомовна жінка спричинила бійку в автобусі: подробиці скандалу

Під час перевірки квитків в автобусі Івано-Франківська одна з пасажирок розпочала сварку, висловлюючи негативне ставлення до міста.

В Івано-Франківську на одному з маршрутів громадського транспорту сталася бійка за участю російськомовної жінки. Інцидент розпочався під час перевірки квитків, пасажирка проявила агресію спершу до контролерів, а потім до інших пасажирів.

Про це пише видання ВЕРСІЇ.

Жінка висловлювала неприємні зауваження про місто Івано-Франківськ, заявивши, що їй "пох*й на етот Івано-Франковск". В емоційному збудженні вона спробувала пошкодити вхідні двері транспорту, проте її дії не мали успіху.

Правоохоронці чекали на порушницю на одній з наступних зупинок. Цей випадок не є першим для цієї особи — раніше вже надходили скарги на її поведінку.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував інцидент, заявивши, що місто посилює акції "Тут говорять українською" і "Місто без мови окупанта". Він підкреслив, що використання російської мови в місті часто стає причиною таких інцидентів, що є свідченням того, як люди ставляться до ситуації в країні.

Нагадаємо, в Україні 81% громадян або бажають усунення російської мови з офіційного спілкування на всій території країни, або проти її використання у своєму регіоні. Також в усіх регіонах України різко зросла частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати у школах: 2019 року таких було 8%, 2023-го – 52%.

Читайте також: