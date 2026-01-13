Погіршення ситуації зі світлом в Києві: в YASNO повідомили подробиці

Ситуація на Правому березі столиці погіршилась до рівня лівобережної частини міста / © Associated Press

Ворог завдав чергового масованого удару по енергооб’єктах, що призвело до запровадження аварійних обмежень у низці регіонів. Найскладніша ситуація спостерігається у столиці, де скасовано будь-які графіки.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко в соціальній мережі Facebook.

Київ: Правий берег «впав»

Сергій Коваленко охарактеризував стан енергосистеми Києва як критичний.

«Який статус у столиці зараз. Все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега», — написав він.

Проблема хибних викликів

Очільник YASNO звернувся до киян із проханням не перевантажувати контакт-центри та бригади заявками без нагальної потреби. За його словами, 70% виїздів ремонтників зараз є марними.

«Люди роблять заявки через те, що світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% — це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж», — пояснив Коваленко.

Він закликав залишати заявки лише у випадку реальних аварій, щоб обмежений ресурс бригад використовувався там, де це життєво необхідно.

Ситуація в Україні: де немає світла

За даними «Укренерго» вночі та вранці росіяни атакували енергооб’єкти у кількох областях.

Значна кількість споживачів знеструмлена у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області.

Також проблеми зі світлом є на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.

Оператори систем розподілу у Києві, Київській області, Одесі та Дніпрі вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки там не діють.

Додатково ситуацію ускладнює погода: через негоду знеструмлено 10 населених пунктів на Закарпатті та 7 — на Чернігівщині. Енергетики обіцяють скасувати аварійні обмеження одразу після стабілізації системи.

Нагадаємо, українцям радять не сподіватися на стабілізацію енергозабезпечення до кінця зими. Експерт Володимир Омельченко пояснив, що з кожною новою атакою на енергетику ситуація лише погіршується, адже система фізично не здатна витримувати постійні удари, попри зусилля фахівців.