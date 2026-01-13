- Дата публікації
Погіршення ситуації зі світлом в Києві: в YASNO повідомили подробиці
Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки енергетична ситуація в столиці різко погіршилася. Київ повністю перейшов на екстрені відключення, графіки наразі не діють.
Ворог завдав чергового масованого удару по енергооб’єктах, що призвело до запровадження аварійних обмежень у низці регіонів. Найскладніша ситуація спостерігається у столиці, де скасовано будь-які графіки.
Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко в соціальній мережі Facebook.
Київ: Правий берег «впав»
Сергій Коваленко охарактеризував стан енергосистеми Києва як критичний.
«Який статус у столиці зараз. Все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега», — написав він.
Проблема хибних викликів
Очільник YASNO звернувся до киян із проханням не перевантажувати контакт-центри та бригади заявками без нагальної потреби. За його словами, 70% виїздів ремонтників зараз є марними.
«Люди роблять заявки через те, що світла менше, ніж очікували. Або проблеми на будинках. І тільки 30% — це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж», — пояснив Коваленко.
Він закликав залишати заявки лише у випадку реальних аварій, щоб обмежений ресурс бригад використовувався там, де це життєво необхідно.
Ситуація в Україні: де немає світла
За даними «Укренерго» вночі та вранці росіяни атакували енергооб’єкти у кількох областях.
Значна кількість споживачів знеструмлена у:
Києві та Київській області;
Чернігівській області;
Дніпропетровській області;
Запорізькій області.
Також проблеми зі світлом є на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.
Оператори систем розподілу у Києві, Київській області, Одесі та Дніпрі вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки там не діють.
Додатково ситуацію ускладнює погода: через негоду знеструмлено 10 населених пунктів на Закарпатті та 7 — на Чернігівщині. Енергетики обіцяють скасувати аварійні обмеження одразу після стабілізації системи.
Нагадаємо, українцям радять не сподіватися на стабілізацію енергозабезпечення до кінця зими. Експерт Володимир Омельченко пояснив, що з кожною новою атакою на енергетику ситуація лише погіршується, адже система фізично не здатна витримувати постійні удари, попри зусилля фахівців.