Погіршення зору, проблеми із зубами та переломи: у якому стані евакуйовані з Олешків

В якому стані евакуйовані з Олешків / © AP

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Близько 750 жителів Олешків Херсонської області були успішно евакуйовані на підконтрольну Україні територію під час гуманітарного перемир’я. Людей розмістили у кількох лікарнях для проходження медичного огляду та надання першої допомоги.

Представниця омбудсмана Ольга Алтуніна розповіла про облаштування олешківців та їхній стан для «Новини.LIVE».

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Жителі Олешків проходять обстеження у лікарнях: що відомо про їхній стан

Після обстежень у багатьох мешканців виявили серйозні проблеми зі здоров’ям, які вимагають подальшого лікування та спеціалізованого догляду. Наприклад, в одного чоловіка виявили неправильно зрощений перелом кісток. Йому планують робити операцію.

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Також тривале перебування у складних умовах спричинило загрози для фізичного стану людей.

«Людина декілька днів їсть нормальну їжу. От вчора людину забрали в реанімацію, бо піднявся тиск через ці проблеми… але все вже врегулювали, вже стабілізували його стан, все добре», — додала Алтуніна.

Окрім фізичних ушкоджень, евакуйовані потребують допомоги через тривалу ізоляцію та брак базових умов життя.

«Всі решта, попри те, що вони в дуже такому поганому емоційному стані, жодних скарг на здоров’я фактично у них немає. Ми бачимо, але вони самі ще поки не відчувають. Скоріше за все, це прийде трошки пізніше», — додала представниця омбудсмана.

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Вона додала, що через відсутність світла у людей суттєво погіршився зір. Також величезні проблеми жителі Олешків мають із зубами, багатьом потрібна стоматологічна допомога.

Посадовиця запевнила, що допомогу надаватимуть і за підтримки партнерів. Є партнери, які готові оплатити окуляри всім, хто цього потребуватиме.

Стан тих, хто повернувся з Олешків

Близько 750 жителів Олешків на Херсонщині, які залишалися серед нечисленних мешканців окупованого міста, були успішно евакуйовані на підконтрольну Україні територію під час гуманітарного перемир’я.

На контрольованій території прибулих зустріли тимчасові притулки, де їм надали невідкладну медичну допомогу, гаряче харчування та турботу, а також відбулися зворушливі та радісні зустрічі сімей, які були розділені роками окупації.

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90-річна Світлана Василівна розповіла про руйнування власного будинку внаслідок затоплення та пожеж, а також про катастрофічний голод, через який наприкінці 2025 року їй доводилося харчуватися лише залишками зерна.

Інший місцевий житель, 66-річний Володимир Золакі, пригадав, як під час пошуків їжі разом із трьома жінками потрапив під вибух міни, дістав поранення, але зміг доправити поранених супутниць до лікарні.

Евакуйовані містяни, зокрема 70-річна Людмила Озелова, зі сльозами на очах згадують рідне місто і висловлюють глибоку надію дожити до того дня, коли Олешки будуть остаточно звільнені від окупантів і знову стануть вільними у складі України.

Що буде з людьми, які залишилися в Олешках

Нагадаємо, громадян, які вирішили залишитися в тимчасово окупованих Олешках, забезпечать необхідною гуманітарною допомогою. Про результати проведеної спецоперації під час пресконференції розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українська та російська сторони досягли домовленостей щодо створення постійного механізму регулярної підтримки населення в зоні гуманітарної катастрофи. Планується, що такі поставки відбуватимуться системно — не рідше одного разу на місяць.

Головна мета цих домовленостей — гарантувати, щоб мешканці, які свідомо залишилися в місті, мали всі елементарні речі та засоби, необхідні для виживання у складних умовах окупації.

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