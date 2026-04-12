Погляд, що зворушив Україну: історія порятунку 2-річної одеситки, яка вижила під ударом РФ

Рятувальники зустрілися із 2-річною дівчинкою, яку врятували після обстрілу в Одесі / © Hromadske.ua

В Одесі з лікарні виписали 2-річну дівчинку Кароліну, фото порятунку якої під час ворожого удару зворушило всю Україну.

Історію дитину, яку вдалося врятувати зі зруйнованого «Шахедом» будинку, розповіли в одеській ДСНС.

Удар стався у понеділок вночі в Одесі, 6 квітня. Родина почула, як стіни їхнього дому почали сипатися від удару російського безпілотника.

«Мама Кароліни — відчайдушна жінка, яка наразі при надії та чекає на нове життя, — закрила донечку собою. Коли рятувальники діставали її з-під завалів, вони спочатку навіть не бачили дитину. Поки жінка не закричала крізь біль: „Врятуйте доньку!“», — йдеться в повідомленні.

Мама Кароліни дозволила опублікувати це фото без блюру, аби світ бачив, що роблять росіяни.

«У два роки дитина не повинна знати, що таке „вибух“, „вогняний полон“ чи „завали“», — зазначає матір дитини.

«У погляді Кароліни — лише німий жах і дорослий, недитячий розпач. Вона ще не все розуміє, але вже відчуває: сталося щось непоправне», — додали надзвичайники.

У ДСНС повідомили, що наразі з Кароліною та її мамою все добре. Їх виписали з лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня росіяни масово атакували Одесу.

Відомо про трьох загиблих і 16 поранених. Серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька віком 2,6 року, а також 53-річна жінка.