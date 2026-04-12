Погляд, що зворушив Україну: історія порятунку 2-річної одеситки, яка вижила під ударом РФ
В Одесі виписали з лікарні 2-річну Кароліну, яку під час удару 6 квітня вагітна матір закрила собою від «Шахеда».
В Одесі з лікарні виписали 2-річну дівчинку Кароліну, фото порятунку якої під час ворожого удару зворушило всю Україну.
Історію дитину, яку вдалося врятувати зі зруйнованого «Шахедом» будинку, розповіли в одеській ДСНС.
Удар стався у понеділок вночі в Одесі, 6 квітня. Родина почула, як стіни їхнього дому почали сипатися від удару російського безпілотника.
«Мама Кароліни — відчайдушна жінка, яка наразі при надії та чекає на нове життя, — закрила донечку собою. Коли рятувальники діставали її з-під завалів, вони спочатку навіть не бачили дитину. Поки жінка не закричала крізь біль: „Врятуйте доньку!“», — йдеться в повідомленні.
Мама Кароліни дозволила опублікувати це фото без блюру, аби світ бачив, що роблять росіяни.
«У два роки дитина не повинна знати, що таке „вибух“, „вогняний полон“ чи „завали“», — зазначає матір дитини.
«У погляді Кароліни — лише німий жах і дорослий, недитячий розпач. Вона ще не все розуміє, але вже відчуває: сталося щось непоправне», — додали надзвичайники.
У ДСНС повідомили, що наразі з Кароліною та її мамою все добре. Їх виписали з лікарні.
Нагадаємо, в ніч на 6 квітня росіяни масово атакували Одесу.
Відомо про трьох загиблих і 16 поранених. Серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька віком 2,6 року, а також 53-річна жінка.