Погода 12 грудня буде вітряною: насувається похолодання
У п’ятницю температура повітря вдень сягатиме +4…+8 градусів, але на півдні та сході вночі пройдуть дощі (місцями з мокрим снігом).
Погода в Україні у п’ятницю, 12 грудня, буде теплою, але дуже вітряною, зі штормовими поривами до 20 м за секунду. Від 13-14 грудня очікується похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 12 грудня буде вітряною. Пориви західного та північно-західного вітру місцями посилюватимуться до штормових значень — до 15-20 м/с.
У нічні години дощі очікуються на півдні та сході країни (на північному сході — з мокрим снігом). Вдень 12 грудня невеликий дощ можливий подекуди на Лівобережжі, а ввечері на півночі та в Харківській області прогнозуються помірні опади.
Температура повітря по всій території України залишатиметься «плюсовою» навіть уночі — від +2 до +6 градусів. У п’ятницю вдень стовпчики термометрів показуватимуть +4…+8 градусів, а на півдні — до +10.
У Києві 12 грудня буде вітряно та тепло, температура підвищиться до +8, місцями можливий дощ.
«Із 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться, подбайте про додаткове утеплення та особливо стійке зручне взуття», — порадила Діденко.
Похолодання буде незначним, однак навіть слабкі «мінуси» можуть перетворити дороги й тротуари на слизькі ділянки — очікується ожеледиця.
До слова, Укргідрометцентр прогнозує на 12 грудня мінливу хмарність та невеликий дощ на більшості території. Температура повітря буде плюсовою: вдень у більшості областей +6∘…+8∘C. Опади у вигляді невеликого дощу прогнозуються у західних, північних, центральних та південних областях.