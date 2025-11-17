ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
2 хв

Погода 17 листопада буде небезпечною: де очікуються сніг і вітер

На 17 листопада оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер, який може ускладнити роботу комунальних служб та рух транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Погода

Погода / © ТСН

Погода в Україні 17 листопада буде з дощами та штормовими поривами вітру у західних, Вінницькій та Житомирській областях. У Карпатах можливий мокрий сніг та зниження температури.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода в понеділок буде хмарною. Вдень у західних областях України очікуються помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень сягатиме +9+14 градусів, на півдні та Прикарпатті до +16 градусів.

У Карпатах очікуються дощ із мокрим снігом, вдень місцями значний дощ. Денна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Прогноз погоди на 17 листопада за областями / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 17 листопада за областями / © Укргідрометцентр

Через сильний вітер Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища та оголосив перший рівень небезпеки, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили у відомстві.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 17 листопада / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 17 листопада / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом цього тижня, 17-23 листопада, в Україні очікується нестійка та контрастна погода. Тиждень розпочнеться з тепла (до +18 °С на півдні) та сильних поривів вітру (до 20 м/с) із дощами. Від середини тижня температура різко знизиться, особливо на заході та півночі (до -5 °С вночі), і з’являться опади у вигляді мокрого снігу та ожеледиці (зокрема на заході в суботу). Вихідними настане загальне похолодання (до 0…+6 °С вдень).

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie