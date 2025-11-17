- Дата публікації
Погода 17 листопада буде небезпечною: де очікуються сніг і вітер
На 17 листопада оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер, який може ускладнити роботу комунальних служб та рух транспорту.
Погода в Україні 17 листопада буде з дощами та штормовими поривами вітру у західних, Вінницькій та Житомирській областях. У Карпатах можливий мокрий сніг та зниження температури.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Погода в понеділок буде хмарною. Вдень у західних областях України очікуються помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень сягатиме +9+14 градусів, на півдні та Прикарпатті до +16 градусів.
У Карпатах очікуються дощ із мокрим снігом, вдень місцями значний дощ. Денна температура повітря становитиме +3+8 градусів.
Через сильний вітер Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища та оголосив перший рівень небезпеки, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, протягом цього тижня, 17-23 листопада, в Україні очікується нестійка та контрастна погода. Тиждень розпочнеться з тепла (до +18 °С на півдні) та сильних поривів вітру (до 20 м/с) із дощами. Від середини тижня температура різко знизиться, особливо на заході та півночі (до -5 °С вночі), і з’являться опади у вигляді мокрого снігу та ожеледиці (зокрема на заході в суботу). Вихідними настане загальне похолодання (до 0…+6 °С вдень).