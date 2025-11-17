Погода 17 листопада буде небезпечною: де очікуються сніг і вітер

Погода / © ТСН

Погода в Україні 17 листопада буде з дощами та штормовими поривами вітру у західних, Вінницькій та Житомирській областях. У Карпатах можливий мокрий сніг та зниження температури.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Погода в понеділок буде хмарною. Вдень у західних областях України очікуються помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень сягатиме +9+14 градусів, на півдні та Прикарпатті до +16 градусів.

У Карпатах очікуються дощ із мокрим снігом, вдень місцями значний дощ. Денна температура повітря становитиме +3+8 градусів.

Прогноз погоди на 17 листопада за областями / © Укргідрометцентр

Через сильний вітер Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища та оголосив перший рівень небезпеки, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили у відомстві.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 17 листопада / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом цього тижня, 17-23 листопада, в Україні очікується нестійка та контрастна погода. Тиждень розпочнеться з тепла (до +18 °С на півдні) та сильних поривів вітру (до 20 м/с) із дощами. Від середини тижня температура різко знизиться, особливо на заході та півночі (до -5 °С вночі), і з’являться опади у вигляді мокрого снігу та ожеледиці (зокрема на заході в суботу). Вихідними настане загальне похолодання (до 0…+6 °С вдень).