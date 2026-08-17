Погода 18 серпня здивує контрастами: де в Україні литимуть зливи, а де накриє сильна спека

Погода в Україні / © ТСН

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У вівторок, 18 серпня, погода в Україні буде різною. У більшості областей пройдуть зливи з градом і шквалами, а на сході та південному сході буде сухо й спекотно.

ТСН зібрав усі подробиці про прогноз погоди на 18 серпня.

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Погода в Україні — прогноз Укргідрометцентру

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом доби очікується хмарність із проясненнями. Вночі дощі пройдуть у західних областях. Вдень опади з грозами поширяться майже на всю територію країни, окрім південного сходу та сходу.

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На заході місцями можливі значні зливи, а в окремих районах — град та шквалистий вітер 15–20 м/с. Вітер буде південним із переходом у західних областях на північно-західний, 7–12 м/с.

Нічна температура повітря становитиме +15…+20 °C, денна сягне +28…+33 °C. У західній частині країни та на Житомирщині буде прохолодніше — вдень +20…+25 °C.

Погода в Україні 18 серпня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 18 серпня

За даними Укргідрометцентру, у столичному регіоні передбачається хмарність із проясненнями. Вночі буде без опадів, проте вдень пройдуть дощі з грозами, а в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають про можливе ускладнення руху транспорту та роботи комунальних й енергетичних підприємств.

Вітер південний, 7–12 м/с. У Київській області температура вночі становитиме +15…+20 °C, вдень +28…+33 °C. У Києві вночі очікується +18…+20 °C, вдень +28…+30 °C.

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Погода у Львові — на що очікувати 18 серпня

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погодні умови визначатиме атмосферний фронт із південного заходу. В області та у Львові оголошено жовтий рівень небезпечності. Вночі та вранці очікуються значні дощі, вдень — короткочасні дощі й грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с.

Температура по області вночі становитиме +11…+16 °C, вдень +16…+21 °C. У Львові вночі буде +12…+14 °C, вдень +18…+20 °C.

Погода у Дніпрі — прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей інформує про невелику хмарність та відсутність опадів у регіоні. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C, вдень +28…+33 °C. У Дніпрі нічні показники сягатимуть +16…+18 °C, а вдень повітря прогріється до +30…+32 °C.

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Погода у Харкові — прогноз 18 серпня

У Харківському регіоні передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура в області становитиме +15…+20 °C, денна — від +30 °C до +35 °C. У Харкові вночі прогнозують +17…+19 °C, вдень +31…+33 °C.

Окрім цього, фахівці попереджають, що з 18 по 22 серпня у лісах Харківської області утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Погода в Одесі 18 серпня — яка температура води

Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів повідомляє про мінливу хмарність на Одещині. Вночі буде без опадів, а вдень очікується короткочасний дощ із грозою, місцями можливі шквали до 15–20 м/с.

Вітер південний із переходом увечері на північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі по області становитиме +14…+19 °C (місцями до +9 °C), вдень +31…+36 °C, а в прибережній зоні — +26…+28 °C. На автошляхах видимість добра.

У місті Одеса вдень також пройде короткочасний дощ із грозою та шквалом 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +17…+19 °C, вдень +26…+28 °C. Морська вода прогріється до +22…+23 °C, хвилювання моря вдень очікується помірне.

Нагадаємо, погода в Україні 17-18 серпня різко зміниться. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

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