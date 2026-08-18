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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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157
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Погода 19 серпня здивує українців: які області накриють дощі, а які — спека (мапа)

Погода в Україні 19 серпня: атмосферний фронт принесе послаблення спеки та дощі. Детальний прогноз для Києва, Львова, Одеси, Дніпра й Харкова — у матеріалі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода

Погода / © Pixabay

Погода в Україні 19 серпня принесе перепочинок від спеки завдяки прохолодному атмосферному фронту з заходу, який спричинить коливання тиску та короткочасні дощі. Найтепліше буде на півдні та сході країни, а в більшості областей утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Усі подробиці про прогноз погоди на 19 серпня зібрала ТСН.

Погода в Україні 19 серпня — прогноз Укргідрометцентру

За даними Українського гідрометеорологічного центру, нестійку погоду визначатиме атмосферний фронт, що спричинить коливання тиску й вологості. Очікується прохолодна ніч і комфортна температура вдень.

У країні передбачається хмарність із проясненнями. Вночі в більшості північних, центральних і південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території — без опадів. Вітер переважно західний, 5–10 м/с.

Нічна температура повітря становитиме 9–14°, на півдні та південному сході — 13–18°. Удень стовпчики термометрів покажуть 21–26°, на крайньому сході — до 30°.

Погода 19 серпня / © Укргідрометцентр

Погода 19 серпня / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, протягом 18–20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей, утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області 19 серпня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Київщині та у столиці очікується хмарність із проясненнями. Вночі місцями можливі короткочасний дощ і гроза, вдень — без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с.

По області температура вночі становитиме 9–14°, вдень — 21–26°. У Києві вночі передбачається 12–14°, вдень — 23–25°.

Погода у Львові — чого очікувати 19 серпня

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, погоду визначатиме південна частина циклонічної депресії з центрами над Великою Британією та Скандинавією.

На Львівщині очікується хмарність із проясненнями, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 7–12°, вдень — 21–26° тепла.

У Львові вночі температура становитиме 10–12°, вдень повітря прогріється до 22–24° тепла.

Погода у Дніпрі 19 серпня — що прогнозують синоптики

За інформацією Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у регіоні очікується мінлива хмарність.

По Дніпропетровщині вночі скрізь, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, в окремих районах можлива гроза. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 13–18°, вдень — 22–27°.

У Дніпрі вночі передбачається невеликий короткочасний дощ і можлива гроза, вдень — без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 16–18°, вдень — 23–25°.

Погода в Харкові — прогноз на 19 серпня

За даними синоптиків, у Харкові прогнозують хмарність із проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Вітер західної чверті, 7–12 м/с. Нічна температура повітря становитиме 13–18°, денна — 22–27°.

Погода в Одесі 19 серпня — яка температура води

За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, на Одещині та в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень істотних опадів не прогнозують. Вітер північний, вдень — південний, 9–14 м/с.

По області температура вночі становитиме 14–19°, вдень — 24–29°. На автошляхах регіону видимість добра. В Одесі вночі температура становитиме 17–19°, вдень — 24–26°. Температура морської води підніметься до 22–23°.

Нагадаємо, у вівторок, 18 серпня, погода в Україні буде різною. В більшості областей пройдуть зливи з градом і шквалами, а на сході та південному сході буде сухо й спекотно.

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