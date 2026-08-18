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Погода 19 серпня здивує українців: які області накриють дощі, а які — спека (мапа)
Погода в Україні 19 серпня: атмосферний фронт принесе послаблення спеки та дощі. Детальний прогноз для Києва, Львова, Одеси, Дніпра й Харкова — у матеріалі.
Погода в Україні 19 серпня принесе перепочинок від спеки завдяки прохолодному атмосферному фронту з заходу, який спричинить коливання тиску та короткочасні дощі. Найтепліше буде на півдні та сході країни, а в більшості областей утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Усі подробиці про прогноз погоди на 19 серпня зібрала ТСН.
Погода в Україні 19 серпня — прогноз Укргідрометцентру
За даними Українського гідрометеорологічного центру, нестійку погоду визначатиме атмосферний фронт, що спричинить коливання тиску й вологості. Очікується прохолодна ніч і комфортна температура вдень.
У країні передбачається хмарність із проясненнями. Вночі в більшості північних, центральних і південних областей, а вдень на сході та південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території — без опадів. Вітер переважно західний, 5–10 м/с.
Нічна температура повітря становитиме 9–14°, на півдні та південному сході — 13–18°. Удень стовпчики термометрів покажуть 21–26°, на крайньому сході — до 30°.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, протягом 18–20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей, утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди в Києві та області 19 серпня
За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Київщині та у столиці очікується хмарність із проясненнями. Вночі місцями можливі короткочасний дощ і гроза, вдень — без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с.
По області температура вночі становитиме 9–14°, вдень — 21–26°. У Києві вночі передбачається 12–14°, вдень — 23–25°.
Погода у Львові — чого очікувати 19 серпня
Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, погоду визначатиме південна частина циклонічної депресії з центрами над Великою Британією та Скандинавією.
На Львівщині очікується хмарність із проясненнями, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 7–12°, вдень — 21–26° тепла.
У Львові вночі температура становитиме 10–12°, вдень повітря прогріється до 22–24° тепла.
Погода у Дніпрі 19 серпня — що прогнозують синоптики
За інформацією Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у регіоні очікується мінлива хмарність.
По Дніпропетровщині вночі скрізь, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, в окремих районах можлива гроза. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 13–18°, вдень — 22–27°.
У Дніпрі вночі передбачається невеликий короткочасний дощ і можлива гроза, вдень — без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 16–18°, вдень — 23–25°.
Погода в Харкові — прогноз на 19 серпня
За даними синоптиків, у Харкові прогнозують хмарність із проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Вітер західної чверті, 7–12 м/с. Нічна температура повітря становитиме 13–18°, денна — 22–27°.
Погода в Одесі 19 серпня — яка температура води
За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, на Одещині та в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень істотних опадів не прогнозують. Вітер північний, вдень — південний, 9–14 м/с.
По області температура вночі становитиме 14–19°, вдень — 24–29°. На автошляхах регіону видимість добра. В Одесі вночі температура становитиме 17–19°, вдень — 24–26°. Температура морської води підніметься до 22–23°.
Нагадаємо, у вівторок, 18 серпня, погода в Україні буде різною. В більшості областей пройдуть зливи з градом і шквалами, а на сході та південному сході буде сухо й спекотно.