ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
2 хв

Погода 21-22 березня: яких "сюрпризів" очікувати українцям

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України повертається тепло / © pexels.com

21-22 березня в Україні погоду визначатиме поле високого тиску, тому переважатиме погода без опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, у південній частині у вихідні на заході країни відчуватиметься вплив області зниженого тиску, що зумовить місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Якою буде погода сьогодні, 21 березня

У західних областях субота буде хмарною, але з проясненнями. Подекуди пройде невеликий дощ, а у карпатському регіоні — з мокрим снігом. Можливий слабкий туман. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень +7…+12 °С, у Карпатах 0…+5 °С.

На півночі без істотних опадів. Вітер 5-10 м/с. Вночі температура буде в межах -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних регіонах буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С.

На півдні України переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер 9-14 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +2…+7 °С, а вдень становитиме +8…+13 °С.

На сході у суботу також переважатиме хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вітер 9-14 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

Погода 22 березня

На заході України під впливом виступу антициклону очікується стійка погода без опадів. Лише у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Вночі буде -3…+2 °С, а вдень +7…+12 °С, у Карпатах 0…+5 °С.

На півночі України у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер 5-10 м/с. Температура вночі -3…+2 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер 7-2 м/с. Температура вночі-1…+4 °С, а вдень повітря прогріється до +7…+12 °С.

На півдні України переважатиме хмарна погода з проясненнями, часом пройде невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, а в денні години +7…+12 °С.

На сході України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер 7-12 м/с. Вночі температура знизиться до -1…+4 °С, а вдень термометри покажуть +7…+12 °С.

Раніше синоптики попереджали про похолодання, однак від 23 березня буде значно тепліше.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie