Погода 26 листопада: синоптикиня вказала на особливість завтрашнього дня

Погода в Україні / © ТСН

Завтра, 26 листопада, в Україні буде досить тепла погода. Впродовж дня очікується +8+12 градусів, на півдні дуже тепло, +12+17 градусів. Лише в західній частині — свіжіше +4+9 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Характерна ознака завтрашнього дня — сильний вітер південного походження», — йдеться у повідомленні.

Дощі ймовірні лише на крайньому заході України.

«У Києві завтра без істотних опадів, вітряно, але досить тепло, вдень до +9 +10 градусів», — зазначила синоптикиня.

Діденко додає, що похолодання настане вже 30 листопада.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода 25 листопада. Зокрема, очікується невеликий дощ і мокрий сніг у західних регіонах, на дорогах можлива ожеледиця. У решті областей — без опадів.

«Вночі та вранці в південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах, а вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди пориви 15–18 м/с», — повідомили синоптики.

Температура повітря: вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень очікується 3–8° тепла. На півдні країни вночі 1–6° тепла, вдень 8–13°, у Криму стовпчик термометра підніметься до 17°.