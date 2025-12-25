- Дата публікації
Українців попередили про різке погіршення погоди: які регіони охопить
Синоптики оголосили штормове попередження майже по всій Україні.
Синоптики та рятувальники попереджають про різке погіршення погодних умов в Україні у четвер, 26 грудня. Через активізацію небезпечних метеорологічних явищ по всій країні, за винятком Закарпаття, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) та в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», — зауважили в ДСНС України.
В Укргідрометцентрі додали, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.