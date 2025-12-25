ТСН у соціальних мережах

Українців попередили про різке погіршення погоди: які регіони охопить

Синоптики оголосили штормове попередження майже по всій Україні.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода

Погода / © ТСН.ua

Синоптики та рятувальники попереджають про різке погіршення погодних умов в Україні у четвер, 26 грудня. Через активізацію небезпечних метеорологічних явищ по всій країні, за винятком Закарпаття, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) та в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», — зауважили в ДСНС України.

В Укргідрометцентрі додали, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.

