Погода 6 січня: синоптики попередили про температурні гойдалки та ожеледицю (мапа)

Зима, білка, ожеледь / © УНІАН

Реклама

В Україні на добу 6 січня хмарно. На півдні країни вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

На решті території сніг, мокрий сніг, у центральних, вдень і в північних та східних областях з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на Одещині, вдень і в більшості центральних та північних областей туман; температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Реклама

Вітер в країні переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Мапа погоди на 6 січня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 6 січня оголошено передження про небезпечні метеорологічні явища.

Хмарно. Вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ.

Вранці та вдень туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Реклама

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.

6 січня вранці та вдень ожеледь; туман, видимість 300-500 м; на дорогах ожеледиця.

Реклама

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Перший рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше ми повідомляли, як захистити шкіру та очі від сухості у зимовий період.