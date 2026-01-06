- Дата публікації
Погода 6 січня: синоптики попередили про температурні гойдалки та ожеледицю (мапа)
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
В Україні на добу 6 січня хмарно. На півдні країни вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
На решті території сніг, мокрий сніг, у центральних, вдень і в північних та східних областях з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиця; на Одещині, вдень і в більшості центральних та північних областей туман; температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Вітер в країні переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 6 січня оголошено передження про небезпечні метеорологічні явища.
Хмарно. Вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ.
Вранці та вдень туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.
6 січня вранці та вдень ожеледь; туман, видимість 300-500 м; на дорогах ожеледиця.
Перший рівень небезпеки, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
