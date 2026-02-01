ТСН у соціальних мережах

220
1 хв

Погода готує нове випробування українцям: скільки ще триватимуть люті морози

Протягом наступних днів люті морози не відступатимуть. Вже найближчої ночі очікується -18-23.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози не відступають

Морози не відступають / © pexels.com

У понеділок, 2 лютого, похолодання в Україні триватиме. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -28.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Схоже, що 2, 3 та 4 лютого в Україні буде пік холоду, а далі, від 5-6-го лютого морози відчутно послабшають. Передбачається дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20-28 градусів, вдень -12-19 градусів. У південній частині вночі -12-18, вдень -2-10 градусів», — зазначила вона.

Антициклон поки домінує, тому в більшості областей опади малоймовірні.

Погода у Києві 2 лютого

У Києві найближчої ночі до -25 градусів, завтра вдень близько -15 градусів. Без опадів, вдень у столиці сонячні прояснення.

