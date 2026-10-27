Погода готує новий удар: які регіони України накриють негода та сильний вітер 27 жовтня (мапа)

Погода в Україні 27 жовтня / © ТСН

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У вівторок, 27 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі прогнозують на південному заході країни, вночі — в західних областях. На решті території істотних опадів не передбачається.

За прогнозом синоптиків, вітер буде північно-східний і східний, зі швидкістю 5–10 м/с. На південному сході країни місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

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Вночі температура повітря становитиме 5–10° тепла, на узбережжі морів — до 14° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 10–15° тепла, на півдні країни повітря прогріється до 18°.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

© Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

За даними Укргідрометцентру, на Київщині та у столиці 27 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

На Київщині вночі температура повітря становитиме 5–10° тепла, вдень — 10–15° вище нуля.

У Києві вночі прогнозують 8–10° тепла, вдень повітря прогріється до 12–14° вище нуля.

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Погода в Харкові та області

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує на Харківщині 27 жовтня мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 9–14 м/с.

Вночі температура повітря в області становитиме 3–8° тепла, вдень — 10–15° вище нуля.

У Харкові також буде сухо. Вночі стовпчики термометрів покажуть 6–8° тепла, вдень — 12–14° вище нуля.

Погода у Львові та області

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує у Львові та області 27 жовтня хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі протягом дня.

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Вдень температура повітря становитиме 7–9° тепла.

«Останній тиждень жовтня принесе львів’янам і мешканцям Львівщини відчутне похолодання та дощі», — зазначають синоптики Укргідрометцентру.

Погода у Дніпрі та області

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, на Дніпропетровщині 27 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7–12 м/с.

Вночі температура повітря в області становитиме 5–10° тепла, вдень — 12–17° вище нуля.

У Дніпрі вночі прогнозують 7–9° тепла, вдень — 14–16° вище нуля.

Погода в Одесі та області

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів прогнозує на Одещині 27 жовтня хмарну погоду з проясненнями. Очікується невеликий, місцями помірний дощ. Уночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9–14° тепла, вдень — 14–19° вище нуля.

«На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200–500 м», — попереджають в Укргідрометцентрі.

В Одесі також прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Уночі температура повітря становитиме 12–14° тепла, вдень — 16–18° вище нуля.

Погода в Карпатах і на Прикарпатті

За загальним прогнозом Укргідрометцентру, в Ужгороді протягом дня утримається хмарна погода, без опадів.

Вночі температура повітря становитиме 3–7° тепла, вдень — 12–14° вище нуля.

Вітер слабкий, зі швидкістю 1,6–3,5 м/с. Відносна вологість повітря протягом доби коливатиметься у межах 55–95%.

У Карпатах буде значно прохолодніше: температура повітря і вночі, і вдень становитиме 0–5° тепла.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україні ще зберігатиметься осіннє тепло, однак уже наступного тижня очікується поступове похолодання. За прогнозом керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, вдень температура повітря становитиме 12–17° тепла, вночі — 6–11°. Також можливі невеликі дощі та тумани.

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