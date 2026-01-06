ТСН у соціальних мережах

Погода готує сюрприз: сильні снігопади та арктичне похолодання в Україні

Гідрометеоцентр попереджає про значні снігопади, хуртовини та арктичне похолодання до –23°С в Україні від 8 до 11 січня 2026 року. Очікуються ожеледиця та ускладнення руху на дорогах.

Зима

Зима / © pexels.com

В Україні очікується різке погіршення погодних умов від 8 до 11 січня 2026 року: сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с у західних, північних та центральних областях.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, активний циклон з південного заходу 8–9 січня принесе значний сніг та хуртовини:

  • південь Київської, Чернігівської, Сумська та Черкаська області: сніг з дощем, місцями ожеледь;

  • ускладнення руху транспорту та ризик порушення роботи комунальних і енергетичних підприємств.

10–11 січня внаслідок вторгнення арктичного повітря очікується сильне похолодання:

  • західні, північні, Вінницька та Черкаська області: нічна температура –14…–20°С, вдень –9…–15°С, місцями до –23°С;

  • Кіровоградська та Полтавська області: –6…–12°С вночі та вдень;

  • південні, східні та Дніпропетровська області: –4°С до +4°С.

Також нагадаємо, що в Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: на дорогах туман і ожеледиця.

