Погода готує сюрприз: сильні снігопади та арктичне похолодання в Україні

В Україні очікується різке погіршення погодних умов від 8 до 11 січня 2026 року: сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с у західних, північних та центральних областях.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, активний циклон з південного заходу 8–9 січня принесе значний сніг та хуртовини:

західні області, Вінницька та Житомирська: приріст снігового покриву 10–25 см, пориви вітру 15–18 м/с, сніговий накат та замети на дорогах;

Київська та Чернігівська області: сніг та мокрий сніг (5–15 см, на півночі до 25 см), можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах;

південь Київської, Чернігівської, Сумська та Черкаська області: сніг з дощем, місцями ожеледь;

ускладнення руху транспорту та ризик порушення роботи комунальних і енергетичних підприємств.

10–11 січня внаслідок вторгнення арктичного повітря очікується сильне похолодання:

західні, північні, Вінницька та Черкаська області: нічна температура –14…–20°С, вдень –9…–15°С, місцями до –23°С;

Кіровоградська та Полтавська області: –6…–12°С вночі та вдень;

південні, східні та Дніпропетровська області: –4°С до +4°С.

Також нагадаємо, що в Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: на дорогах туман і ожеледиця.