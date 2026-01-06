- Дата публікації
Погода готує сюрприз: сильні снігопади та арктичне похолодання в Україні
Гідрометеоцентр попереджає про значні снігопади, хуртовини та арктичне похолодання до –23°С в Україні від 8 до 11 січня 2026 року. Очікуються ожеледиця та ускладнення руху на дорогах.
В Україні очікується різке погіршення погодних умов від 8 до 11 січня 2026 року: сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с у західних, північних та центральних областях.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, активний циклон з південного заходу 8–9 січня принесе значний сніг та хуртовини:
західні області, Вінницька та Житомирська: приріст снігового покриву 10–25 см, пориви вітру 15–18 м/с, сніговий накат та замети на дорогах;
Київська та Чернігівська області: сніг та мокрий сніг (5–15 см, на півночі до 25 см), можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах;
південь Київської, Чернігівської, Сумська та Черкаська області: сніг з дощем, місцями ожеледь;
ускладнення руху транспорту та ризик порушення роботи комунальних і енергетичних підприємств.
10–11 січня внаслідок вторгнення арктичного повітря очікується сильне похолодання:
західні, північні, Вінницька та Черкаська області: нічна температура –14…–20°С, вдень –9…–15°С, місцями до –23°С;
Кіровоградська та Полтавська області: –6…–12°С вночі та вдень;
південні, східні та Дніпропетровська області: –4°С до +4°С.
Також нагадаємо, що в Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні: на дорогах туман і ожеледиця.