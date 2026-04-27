Погода готує українцям "сюрпризи" — прогноз на травень

Синоптики дали кліматичну характеристику місяця та повідомили, чи очікуються аномальні температурні показники.

Анастасія Павленко
Тепло у травні не буде

Тепло у травні не буде / © Pixabay

У травні температура в Україні очікується нижчою, ніж зазвичай.

Про це повідомляє «Український гідрометцентр».

«Середня місячна температура передбачається 12–15° (в гірських районах Карпат та Криму 9–12°), що на 1,5 градусів нижче за норму», — йдеться у повідомленні.

Щодо опадів, то у травні їх випаде 35–76 мм, а у Львівській, Івано-Франківській областях та в гірських районах Закарпатської і Чернівецької областей 88–138 мм, що є в межах норми (80–120%).

Погода в Україні — останні новини

Через сильну негоду в Україні 26 квітня загинули двоє людей, ще двоє зазнали травм. Рятувальники ліквідовують наслідки стихії у 13 областях.

За даними рятувальників, у Черкасах дерево впало на квадроцикл під час руху, внаслідок чого загинула людина. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева.

У Полтаві через повалене дерево травмувало дитину.

Також через негоду в Україні знеструмлено 1121 населений пункт.

За даними синоптиків, в Україні 27–28 квітня очікуються сильні пориви вітру та заморозки — синоптики оголосили I та II рівні небезпечності.

