Укрaїнa
995
5 хв

Зима повертається: арктичний циклон принесе до України сніг і морози до -5

Весняне потепління тимчасово відступає під тиском холодного повітря зі Скандинавії, що зумовить хмарну та вітряну погоду. Синоптики розповіли, в яких областях очікується сніг та коли нарешті стабілізується температурний фон.

Синоптики попереджають про заморозки

Синоптики попереджають про заморозки

Найближчими днями в Україні пануватиме холодне арктичне повітря, яке принесе з собою нічні заморозки до -5 градусів та поривчастий вітер. Синоптична ситуація почне поступово стабілізуватися лише ближче до вихідних, коли Скандинавський антициклон забезпечить сонячну погоду та тривале потепління.

Погода в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що упродовж 10-11 квітня та на Великдень погоду в Україні визначатиме сформований в арктичному повітрі Скандинавський антициклон.

«Погода стабілізується, вітер стихне. До надходження холоду додасться нічне вихолоджування, тому вночі висока ймовірність заморозків у повітрі 0-5°, вдень лише 5-10° тепла», — пояснив метеоролог.

За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Голені, до кінця робочого тижня очікується від +1 до +6 градусів тепла та невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом, передає УНІАН.

До кінця робочого тижня в Україні буде до +6 градусів тепла / © pexels.com

До кінця робочого тижня в Україні буде до +6 градусів тепла / © pexels.com

Синоптикиня розповіла, що погодна ситуація зміниться на вихідних: у суботу вигляне сонце, а повітря прогріється до +10 градусів вище нуля. Неділя буде ще теплішою — без опадів і з температурою до +13 градусів тепла, а в окремих районах стовпчики термометрів покажуть і до +15 градусів вище нуля. Проте ночі та ранки залишатимуться прохолодними — близько +1…+3 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що найближчим часом синоптична ситуація в Україні не покращиться: холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон, центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території, що зумовить хмарну з проясненнями погоду, місцями з невеликим дощем та мокрим снігом.

«Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою, сильний вітер з північних напрямків додаватиме відчуття дискомфорту», — зазначають метеорологи.

Водночас синоптики наголошують, що вночі та вранці на сході країни місцями утворюватиметься туман.

Вночі 9 квітня очікується від +1 до +6 градусів тепла, а у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі — від 0 до +3 градусів вище нуля, натомість денні показники будуть від +3 до +8 градусів вищу нуля. На півдні та сході країни подекуди очікується до +11 градусів тепла.

Погода в Україні 9 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про заморозки

Синоптики попереджають, що вночі 9, 10 та 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів морозу. У багатьох регіонах країни оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що вночі 9 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні будуть заморозки в повітрі до -3 градусів морозу. Через це у вищезазначених областях оголосили другий рівень небезпечності, помаранчевий.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

У четвер, 9 квітня, на Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, який у нічні години подекуди змішуватиметься з мокрим снігом, при північному вітрі зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в регіоні вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів тепла. Безпосередньо у Києві вночі буде близько +3 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів вище нуля.

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні погодні явища, що можуть зашкодити садам. У ніч на 9 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів морозу, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності.

Протягом наступних двох ночей, 10 та 11 квітня, ситуація ускладниться: синоптики прогнозують уже повітряні заморозки до 3 градусів морозу. Через високу ймовірність пошкодження ранньоквітучих плодових дерев у регіоні оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Попередження про заморозки на Київщині 10-11 квітня / © Укргідрометцентр

Попередження про заморозки на Київщині 10-11 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

У четвер, 9 квітня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими опадами, переважно у вигляді дощу. Протягом дня пануватиме північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с, а вздовж узбережжя можливі сильні пориви та помірне хвилювання моря.

Попередження про вітер на Одещині / © Укргідрометцентр

Попередження про вітер на Одещині / © Укргідрометцентр

Температура повітря на Одещині вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, при цьому місцями на ґрунті можливі заморозки до -2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +12 градусів тепла.

Безпосередньо в Одесі вранці та вдень пройде невеликий дощ. Нічна температура коливатиметься в межах від +4 до +6 градусів тепла, а денна досягне +10 тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 9 квітня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу.

В області буде хмарна погода, часом випаде мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9 — 14 м/с. Вночі очікуються сильні заморозок до -5 градусів нижче нуля. Температура вдень коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла.

У Львові також буде хмарна погода, часом пройде мокрий сніг. Вночі очікуються заморозки до -2 градусів морозу. Температура повітря вдень становитиме від +4 до +6 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 9 — 11 дорогах Львівщини зберігатиметься ожеледиця. В регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про ожеледицю на Львівщині 9 квітня / © Укргідрометцентр

Попередження про ожеледицю на Львівщині 9 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 9 квітня буде хмарно із проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від 0 до -2 градусів морозу;

  • вдень від +7 до +12 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

  • вночі від 0 до -2 градусів морозу;

  • вдень повітря прогріється від +9 до +11 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про заморозки.

«9-11 квітня вночі та вранці у м. Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються заморозки в повітрі 0-2», — йдеться повідомленні.

Через це в регіоні оголосили другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження про заморозки на Дніпропетровщині / © Укргідрометцентр

Попередження про заморозки на Дніпропетровщині / © Укргідрометцентр

Погода у Харкові

На Харківщині 9 квітня буде хмарно з проясненнями. В області вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Вночі очікуються заморозки до -3 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +12 градусів тепла.

У Харкові вночі істотних опадів не передбачається, вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі

Вітер дутиме північний зі швидкість 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі заморозки коливатиметься від 0 до -2 градусів морозу, вдень повітря прогріється від +9 до +11 градусів тепла.

