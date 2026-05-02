Погода як «рахат-лукум»: синоптикиня розповіла, чого чекати від неділі

Погода в Україні 3 травня / © Associated Press

Неділя, 3 травня, обіцяє бути теплішою за суботу. Температура повітря в Україні продовжує зростати, а нічні заморозки поступово відступають.

Про це повідомляє відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Хоча ніч ще пручатиметься подекуди загрозою вже явно кволих заморозків, то завтра вдень очікується +12+18, а в західних областях та подекуди на півночі +17+22 градуси», — розповіла Діденко про погоду у неділю.

За її словами, дощі в більшості областей України малоймовірні, лише невеликі дощі можливі на Чернігівщині та Київщині.

Погода у Києві

У Києві 3 травня буде тепло, температура повітря підвищиться до +18+20.

«З дощами якось трохи дивно — ніби й антициклон, мало би бути сухо. Але хвіст атмосферного фронту може спричинити короткий дощ у столиці», — зазначила Діденко.

Також вона додала, що на початку наступного тижня погода в Україні буде сонячною і теплою.

