Погода кардинально зміниться: до чого готуватися українцям 20 квітня

У понеділок, 20 квітня, в Україні переважно без опадів, однак на заході та в столиці можливі дощі.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Яка погода в Україні буде в понеділок, 20 квітня

У західних областях мінлива хмарність, помірний дощ. Середня нічна температура повітря +5 +3 градуси, денна +9 +11 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, помірний дощ, місцями без опадів. Нічна температура повітря +3 -1 градус, денна +9 +11 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність без опадів, місцями помірний дощ. Нічна температура повітря +5 +3 градуси, денна +11 +13 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +5 +3 градуси, денна +14 +16 градусів.

У східних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +3 +1 градус, денна +11 +14 градусів.

Погода у Києві

У Києві вночі без опадів, вдень очікується дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура вночі +2…+4°, вдень +8…+10°.

Раніше синоптики повідомляли, що Україна опинилася в епіцентрі активних атмосферних фронтів, які принесуть суттєве зниження температури та нічні заморозки.