Погода кардинально зміниться: до чого готуватися українцям 23 березня
В Україні триває потепління, на початку тижня температура повітря відповідатиме квітневим нормам.
У понеділок, 23 березня, у більшості областей України переважатиме суха сонячна погода із денною температурою повітря до +16.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8+12 градусів.Вітер буде східних напрямків, помірний.
"Ночі ще холоднуваті, найближчої від 3 морозу до 4 тепла", - уточнила вона.
У Києві 23 березня очікується чудова весняна погода, без опадів та максимально близько +10 градусів.
Раніше синоптики попереджали про похолодання, однак від 23 березня буде значно тепліше.
