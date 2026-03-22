Погода кардинально зміниться: до чого готуватися українцям 23 березня

В Україні буде тепло

У понеділок, 23 березня, у більшості областей України переважатиме суха сонячна погода із денною температурою повітря до +16.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, на півдні місцями до +16 градусів, на північному сході +8+12 градусів.Вітер буде східних напрямків, помірний.

"Ночі ще холоднуваті, найближчої від 3 морозу до 4 тепла", - уточнила вона.

У Києві 23 березня очікується чудова весняна погода, без опадів та максимально близько +10 градусів.

Раніше синоптики попереджали про похолодання, однак від 23 березня буде значно тепліше.

