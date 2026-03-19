Погода кардинально зміниться: прогноз на 20 березня
У п’ятницю, за даними синоптиків, буде тепліше. Нічні морози очікуються тільки на півночі.
Погода в Україні наприкінці робочого тижня покращиться у всіх регіонах.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
Яка погода в Україні буде в п’ятницю, 20 березня
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +8 +10 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -1 +2 градуси, денна +8 +12 градусів.
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -1 +2 градуси, денна +9 +11 градусів.
У південних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +10 +12 градусів.
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +9 +12 градусів.
Нагадаємо, согодні на горі Піп Іван зранку спостерігаються складні погодні умови — сніг та щільна хмарність значно ускладнюють видимість. Температура повітря опустилася до -8°C, а вітер посилюється до 12 м/с.