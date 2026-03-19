ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Погода кардинально зміниться: прогноз на 20 березня

У п’ятницю, за даними синоптиків, буде тепліше. Нічні морози очікуються тільки на півночі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні буде тепліше / © pexels.com

Погода в Україні наприкінці робочого тижня покращиться у всіх регіонах.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Яка погода в Україні буде в п’ятницю, 20 березня

  • У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +8 +10 градусів.

  • У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -1 +2 градуси, денна +8 +12 градусів.

  • У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -1 +2 градуси, денна +9 +11 градусів.

  • У південних областях мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +10 +12 градусів.

  • У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +9 +12 градусів.

Нагадаємо, согодні на горі Піп Іван зранку спостерігаються складні погодні умови — сніг та щільна хмарність значно ускладнюють видимість. Температура повітря опустилася до -8°C, а вітер посилюється до 12 м/с.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie