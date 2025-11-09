ТСН у соціальних мережах

472
1 хв

Погода на 10 листопада: синоптики попередили українців про небезпеку

На початку тижня опади очікуються лише в кількох областях України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дощів поменшає

Дощів поменшає / © unsplash.com

У понеділок, 10 листопада, в Україні буде переважно без опадів. Дощі можуть зачепити лише кілька центральних областей та південь країни. Вночі та вранці, крім північної частини, туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Середня нічна температура повітря +8 +6 градусів, денна +10 +12 градусів.

У північних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря +8 +6 градусів, денна +10 +12 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів, місцями можливий помірний дощ. Нічна температура повітря +8 +10 градусів, денна +11 +13 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями без опадів. Нічна температура повітря +11 +9 градусів, денна +13 +15 градусів.

У східних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря +9 +6 градусів, денна +10 +13 градусів.

У Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що листопад в Україні буде теплішим, з середньою температурою на 1,5 — 2 градуси вище кліматичної норми.

