Погода на 12 грудня: синоптики здивували прогнозом

Погода буде нестабільною / © Pixabay

У п’ятницю, 12 грудня, в Україні буде з мінливою хмарністю та невеликим дощем на більшості території.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У західних областях хмарно з проясненнями, без опадів, місцями невеликий дощ. Середня нічна температура повітря +5 +3 градуси, денна +6 +8 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +6 +4 градуси, денна +6 +8 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +6 +3 градуси, денна +6 +8 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, невеликий дощ. Нічна температура повітря +5 +3 градуси, денна +9 +11 градусів.

У східних областях мінлива хмарність, невеликий дощ, місцями хмарно з проясненнями, без опадів,. Нічна температура повітря +5 +2 градуси, денна +6 +8 градусів.

