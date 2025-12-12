ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
92
1 хв

Погода на 12 грудня: Україну накриють дощі та штормовий вітер

У п’ятницю, за прогнозом синоптиків, погода зіпсується через атмосферні фронти.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Погодні умови зіпсуються

Погодні умови зіпсуються / © pixabay.com

Сьогодні, 12 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода. Місцями дощитиме. Водночас сьогодні очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«У п’ятницю через територію країни з північного заходу на південний схід переміщуватимуться атмосферні фронти, які принесуть хмарну погоду. Вночі в південних, східних та центральних областях пройшли помірні дощі. На сході країни можливий мокрий сніг», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Удень на південному сході, а також місцями в західних та північних регіонах пройдуть незначні дощі, в інших частинах України опадів не буде. На Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Температура вдень становитиме +4…9°С, на півдні країни може потеплішати до +12°С. Найпрохолодніше буде на сході та в Карпатах. Вдень там буде в межах 0…+5°С.

У Київській області та в столиці хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень становить +4…9°С. У Києві буде +7…9°С.

Раніше синоптики повідомили, що Європу може накрити «зима століття». Більше про це читайте у новині.

