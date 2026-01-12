- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода на 12 січня: синоптики оновили прогноз
Робочий тиждень почнеться морозною погодою. У низці областей очікуються опади.
Сьогодні, 12 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями.Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
У більшості західних та Вінницькій областях ітиме сьогодні невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Температура повітря у північній частині вдень становитиме -10…15°С, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті -2…7°С, а на решті території -7…12°С.
У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень по області сягатиме -10…15°С. У столиці вдень очікується -13…15°С.
Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.
За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.