Укрaїнa
Погода на 12 січня: синоптики оновили прогноз

Робочий тиждень почнеться морозною погодою. У низці областей очікуються опади.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України прийшли люті морози

До України прийшли люті морози / © Associated Press

Сьогодні, 12 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями.Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У більшості західних та Вінницькій областях ітиме сьогодні невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря у північній частині вдень становитиме -10…15°С, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті -2…7°С, а на решті території -7…12°С.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень по області сягатиме -10…15°С. У столиці вдень очікується -13…15°С.

Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.

За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.

