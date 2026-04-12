Погода на 13 квітня в Україні: трохи потеплішає, але є неприємний нюанс

У понеділок в більшості областей України очікується невеликий дощ.

© Associated Press

У понеділок, 13 квітня, у деяких областях України очікуються мокрий сніг та дощ. Загалом температура повітря буде вищою.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Яка погода в Україні буде в понеділок, 13 квітня

  • У західних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Середня нічна температура повітря +1…-1 °C, денна +9…+13 °C.

  • У північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +1…-2 °C, денна +10…+13 °C.

  • У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг (вночі). Нічна температура повітря +5…-1 °C, денна +9…+14 °C.

  • У південних областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ та мокрий сніг (вночі). Нічна температура повітря +5…+3 °C, денна +10…+15 °C.

  • У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +5…+3 °C, денна +13…+15 °C.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт повідомляв, що уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.

