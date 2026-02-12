ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Погода на 13 лютого: різке потепління у всіх областях України

Робочий тиждень в Україні закінчиться значним потеплінням. Морози відступлять, найтепліше буде на півдні країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погодні умови зміняться

Погодні умови зміняться / © Pixabay

У п’ятницю, 13 лютого, у більшості областей України очікується мінлива хмарність, передбачаються незначні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Погода у п’ятницю

  • У західних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ. Середня нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +2 +5 градусів.

  • У північних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +2 -1 градус, денна +1 +4 градуси.

  • У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ, хмарно. Нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +2 +4 градуси.

  • У південних областях хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +7 +9 градусів.

  • У східних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Нічна температура повітря +1 -1 градус, денна +2 +4 градуси.

Раніше синоптики повідомили, що до України вже заходить тепліша повітряна маса, витісняючи холод. Вдень мороз пом’якшає до 2-4°, що свідчить про початок весняної перебудови погодних процесів на південні.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie