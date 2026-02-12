Погода на 13 лютого: різке потепління у всіх областях України

Погодні умови зміняться / © Pixabay

У п’ятницю, 13 лютого, у більшості областей України очікується мінлива хмарність, передбачаються незначні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Погода у п’ятницю

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ. Середня нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +2 +5 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +2 -1 градус, денна +1 +4 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ, хмарно. Нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +2 +4 градуси.

У південних областях хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +7 +9 градусів.

У східних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Нічна температура повітря +1 -1 градус, денна +2 +4 градуси.

Раніше синоптики повідомили, що до України вже заходить тепліша повітряна маса, витісняючи холод. Вдень мороз пом’якшає до 2-4°, що свідчить про початок весняної перебудови погодних процесів на південні.