Погода на 13 лютого: різке потепління у всіх областях України
Робочий тиждень в Україні закінчиться значним потеплінням. Морози відступлять, найтепліше буде на півдні країни.
У п’ятницю, 13 лютого, у більшості областей України очікується мінлива хмарність, передбачаються незначні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
Погода у п’ятницю
У західних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ. Середня нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +2 +5 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +2 -1 градус, денна +1 +4 градуси.
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями невеликий дощ, хмарно. Нічна температура повітря 0 +2 градуси, денна +2 +4 градуси.
У південних областях хмарно, невеликий дощ. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +7 +9 градусів.
У східних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий дощ, мокрий сніг. Нічна температура повітря +1 -1 градус, денна +2 +4 градуси.
Раніше синоптики повідомили, що до України вже заходить тепліша повітряна маса, витісняючи холод. Вдень мороз пом’якшає до 2-4°, що свідчить про початок весняної перебудови погодних процесів на південні.