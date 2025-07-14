Погода на 14 липня: синоптики попередили про грози та шквали

Погода зіпсується / © ТСН

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Сьогодні, 14 липня, пройдуть короткочасні дощі у західних областях, вдень опади очікуються і у Житомирській області. Також вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У західних областях через грози град та шквали оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. На решті територій опадів не буде.

По Україні вітер буде змінних напрямків, здебільшого зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Водночас на Лівобережжі країни вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі, за даними синоптиків, коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла на півдні та сході.

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У Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27+29 градусів.

Нагадаємо, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.