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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
538
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1 хв

Погода на 15 липня: температура сягне нових рекордів

Контрастна температура зберігатиметься в Україні, але в регіонах, куди прийшло похолодання спостерігатиметься тенденція до спеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях

Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях / © Associated Press

У вівторок, 15 липня, погода в Україні суттєво не зміниться. Температура повітря становитиме у південній частині та на південному сході +33…37°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України. Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси», — уточнила вона.

На сході прогнозують +30…34°C. На півночі буде +27…30°C, а у центральній частині +28…33°C. У західних областях буде +24…28°C.

У Києві найближчої ночі та вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…30°C.

Нагадаємо, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
538
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