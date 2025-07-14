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Погода на 15 липня: температура сягне нових рекордів
Контрастна температура зберігатиметься в Україні, але в регіонах, куди прийшло похолодання спостерігатиметься тенденція до спеки.
У вівторок, 15 липня, погода в Україні суттєво не зміниться. Температура повітря становитиме у південній частині та на південному сході +33…37°C.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України. Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси», — уточнила вона.
На сході прогнозують +30…34°C. На півночі буде +27…30°C, а у центральній частині +28…33°C. У західних областях буде +24…28°C.
У Києві найближчої ночі та вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…30°C.
Нагадаємо, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.