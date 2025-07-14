Погода на 15 липня: температура сягне нових рекордів

Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях / © Associated Press

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У вівторок, 15 липня, погода в Україні суттєво не зміниться. Температура повітря становитиме у південній частині та на південному сході +33…37°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України. Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси», — уточнила вона.

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На сході прогнозують +30…34°C. На півночі буде +27…30°C, а у центральній частині +28…33°C. У західних областях буде +24…28°C.

У Києві найближчої ночі та вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…30°C.

Нагадаємо, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.