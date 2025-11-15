Погода на 15 листопада: який регіон буде найтеплішим в Україні та де очікуються дощі

Тепло ще потішить українців / © Pixabay

Сьогодні, 15 листопада, в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, місцями можливий дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, сьогодні опадів здебільшого не буде, лише в північних регіонах удень ймовірний невеликий дощ.

У південно-східних областях вночі та вранці прогнозують туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, а також удень у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +2…+7°, вдень до +8…+13°С.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня очікується слабкий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області: вночі +2…+7°С, вдень +8…+13°С. У столиці — вночі +5…+7°С, вдень близько +10°С.

Нагадаємо, в Україні у третій декаді листопада очікується сильне похолодання. Одна з численних моделей прогнозування показує, що це може бути четверте за силою похолодання за останні 70 років.