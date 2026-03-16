Погода на 17 березня: де в Україні очікуються дощі і нічний мороз

В Україні стане холодніше / © pixabay.com

У вівторок, 17 березня, очікується холодна погода в східній частині України. На Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині вдень прогнозують +4…+8°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Найтеплішою погода очікується у західних областях, де буде +10…+16°C, На решті території України протягом дня передбачається +8…+11°C.Починають потроху з’являтися дощі — завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях. Проте більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба», — написала вона.

Погода у Києві 17 березня

У Києві очікується свіжа суха сонячна погода. Найближча ніч буде холодною, близько нуля, на околицях до -2°C, протягом дня потепліє до +7…+9°C.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде відносно теплою та без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, а температура повітря вдень підніметься до весняних значень. Водночас уже з середини тижня очікується поступове похолодання та періодичні опади.