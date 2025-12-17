ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
225
Погода на 17 грудня: синоптики оновили прогноз

В Україні 17 грудня буде комфортна погода.

Сьогодні опадів не очікується

Сьогодні опадів не очікується / © Associated Press

Сьогодні, 17 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

«Спокійну погоду без опадів зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску. Слабкий до помірного вітер віятиме з південних напрямків і нестиме вологе тепле повітря. Такі погодні процеси спричинятимуть вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях туман. Утримається відносно тепла погода місцями з невеликими мінусами вночі», — сказано в повідомленні.

Удень найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше — на Лівобережжі

Температура вдень становитиме +2…7°С, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни +6…11°С, а на Лівобережжі 0…+5°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вдень становитиме +2…7°С. У Києві буде в межах +3…5°С.

Нагадаємо, до України суне антициклон Freida. Він блокуватиме надходження опадів на територію України, тож дощів і снігу не очікується.

