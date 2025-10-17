ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
348
1 хв

Погода на 17 жовтня в Україні: синоптики оновили прогноз

У п’ятницю по всій території буде сухо, опадів не прогнозують синоптики.

Анастасія Павленко
В Україні буде тепліше

В Україні буде тепліше / © unsplash.com

Сьогодні, 17 жовтня, в Україні очікується суха погода без опадів.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер зі швидкістю в межах 5-10 м/с. Температура коливатиметься на сході та південному сході вдень у межах +9…14°С.

У п’ятницю у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень +9…14°С, у столиці +12…14°С.

Раніше синоптикиня попередила, що вихідними погода готує різкий і неприємний «сюрприз». Зокрема, увірветься арктичний холод, який принесе з собою не лише дощі та сильний вітер, а й перший мокрий сніг.

348
