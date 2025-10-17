- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода на 17 жовтня в Україні: синоптики оновили прогноз
У п’ятницю по всій території буде сухо, опадів не прогнозують синоптики.
Сьогодні, 17 жовтня, в Україні очікується суха погода без опадів.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вітер зі швидкістю в межах 5-10 м/с. Температура коливатиметься на сході та південному сході вдень у межах +9…14°С.
У п’ятницю у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень +9…14°С, у столиці +12…14°С.
Раніше синоптикиня попередила, що вихідними погода готує різкий і неприємний «сюрприз». Зокрема, увірветься арктичний холод, який принесе з собою не лише дощі та сильний вітер, а й перший мокрий сніг.