Погода на 18 січня: де в Україні буде найхолодніше
По всій території очікуються морози, але припиняться опади.
В Україні 18 січня прогнозують хмарну погоду зі снігом і морозами. У більшості областей буде мінлива хмарність. Опади не очікуються.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
За даними синоптиків, на дорогах подекуди утвориться ожеледиця.
Вітер північно-східного напрямку, 5-10 м/с. У нічні години температура повітря становитиме -15… -20°C. У північних регіонах місцями -21… -24°C. Вдень прогнозують -10… -15°C.
На півдні та в Закарпатті вночі очікується -9… -14°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1… -6°C.
У Київській області та столиці збережеться мінлива хмарність. Опади малоймовірні. На автошляхах місцями слизько.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі -15… -20°C. Подекуди -21… -24°C. Вдень -10… -15°C.
У Києві вночі прогнозують -17… -19°C. Вдень -12… -14°C.
Нагадаємо, синоптик повідомив, що до кінця січня 2026 року триватимуть морози. В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.