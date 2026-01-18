ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
1 хв

Погода на 18 січня: де в Україні буде найхолодніше

По всій території очікуються морози, але припиняться опади.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Морози не відступають

Морози не відступають / © pexels.com

В Україні 18 січня прогнозують хмарну погоду зі снігом і морозами. У більшості областей буде мінлива хмарність. Опади не очікуються.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, на дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер північно-східного напрямку, 5-10 м/с. У нічні години температура повітря становитиме -15… -20°C. У північних регіонах місцями -21… -24°C. Вдень прогнозують -10… -15°C.

На півдні та в Закарпатті вночі очікується -9… -14°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1… -6°C.

У Київській області та столиці збережеться мінлива хмарність. Опади малоймовірні. На автошляхах місцями слизько.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі -15… -20°C. Подекуди -21… -24°C. Вдень -10… -15°C.

У Києві вночі прогнозують -17… -19°C. Вдень -12… -14°C.

Нагадаємо, синоптик повідомив, що до кінця січня 2026 року триватимуть морози. В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

