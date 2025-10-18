Погода на 18 жовтня: знову дощі і прохолода

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 18 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів синоптики прогнозують дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вночі на північному заході можливі дощі. Удень опади прогнозують по всій Україні, окрім південного сходу.

Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю до 5 — 10 метрів за секунду, вдень на Прикарпатті місцями можливі пориви до 15 — 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на крайньому півдні країни — до +11 градусів.

Удень синоптики прогнозують +8…+13 градусів. У центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11.+16 градусів.

У Києві 18 жовтня очікується волога й хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший у другій половині дня.

Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.