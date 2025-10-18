ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Погода на 18 жовтня: знову дощі і прохолода

У суботу, за прогнозом синоптиків, по всій території очікуються дощі та зниження температури.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 18 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів синоптики прогнозують дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вночі на північному заході можливі дощі. Удень опади прогнозують по всій Україні, окрім південного сходу.

Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю до 5 — 10 метрів за секунду, вдень на Прикарпатті місцями можливі пориви до 15 — 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на крайньому півдні країни — до +11 градусів.

Удень синоптики прогнозують +8…+13 градусів. У центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11.+16 градусів.

У Києві 18 жовтня очікується волога й хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший у другій половині дня.

Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie