Погода на 18 жовтня: знову дощі і прохолода
У суботу, за прогнозом синоптиків, по всій території очікуються дощі та зниження температури.
Сьогодні, 18 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У більшості регіонів синоптики прогнозують дощі.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, вночі на північному заході можливі дощі. Удень опади прогнозують по всій Україні, окрім південного сходу.
Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю до 5 — 10 метрів за секунду, вдень на Прикарпатті місцями можливі пориви до 15 — 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на крайньому півдні країни — до +11 градусів.
Удень синоптики прогнозують +8…+13 градусів. У центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11.+16 градусів.
У Києві 18 жовтня очікується волога й хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший у другій половині дня.
Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.