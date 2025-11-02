ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
77
Погода на 2 листопада: де сьогодні буде +18

У неділю, за прогнозом, буде тепло та без опадів. На Київщині та в столиці — туман.

Анастасія Павленко
До України повернулося тепло

До України повернулося тепло / © unsplash.com

Сьогодні, 2 листопада, всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У більшості областей, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської, вночі та зранку очікується туман.

Вітер переважно південний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1… 6°C, удень підніметься до +11…+16°C. На Закарпатті, Прикарпатті та в південних районах Одещини можливе потепління до +18°C.

У Києві прогнозують мінливу хмарність і відсутність опадів. Вітер південний, 5–10 м/с.

У Київській області вночі очікується +1…+6°C, удень +11…+16°C. У столиці вночі температура становитиме +4… 6°C, удень +11… 13°C.

Водночас синоптики застерігають про туман, який утримається вночі та вранці 2 листопада на території Київщини та Києва. Видимість у цей період знизиться до 200–500 м.

Через туман у регіоні оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.

77
