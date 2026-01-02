ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
375
1 хв

Погода на 2 січня: синоптики попередили українців про небезпеку

У п’ятницю, за прогнозом, очікуються штормовий вітер та сніг.

Анастасія Павленко
В Україні буде холодно

В Україні буде холодно / © pexels.com

Сьогодні, 2 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«На дорогах місцями ожеледиця. Сьогодні у північних та більшості західних областей пройде невеликий сніг, на решті території без істотних опадів», — йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вдень по Україні місцями пориви до 15-20 м/с, а в Карпатах і до 25 м/с. Температура повітря на заході країни становитиме вдень від -2°С до +3°С, у південних областях та в Криму буде +2…7°С.

У Київській області та столиці невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура по Київській області вдень становитиме від -2°С до +3°С. У Києві буде близько 0°С.

Раніше повідомлялося, що до України увірветься циклон, який принесе відлигу, штормовий вітер і перепади тиску.

375
