ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Погода на 20 жовтня: синоптикиня попередила про температурні гойдалки

Робочий тиждень почнеться дощами та прохолодою. Однак синоптикиня каже, що тепло прийде у вівторок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Завтра буде ще прохолодно

Завтра буде ще прохолодн / © Pixabay

У понеділок, 20 жовтня, у більшості областей України протягом дня передбачається +6+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +11 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі в західних областях буде найхолодніше, на решті території України мінімально 1+5 градусів.

У понеділок дощі в Україні очікуються повсюди (циклон), окрім західних областей.

У Києві 20 жовтня погода — волога та холодна, місцями дощ, вдень передбачається до +7, +8 градусів.

Найтепліше буде в Києві в четвер, 23 жовтня.

Раніше синоптикиня повідомила, що після періоду дощів та заморозків в Україні прогнозується незначне підвищення температури. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Вже від 22 жовтня в Україні буде тепліше.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie