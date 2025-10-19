Погода на 20 жовтня: синоптикиня попередила про температурні гойдалки

Завтра буде ще прохолодн / © Pixabay

У понеділок, 20 жовтня, у більшості областей України протягом дня передбачається +6+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +11 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі в західних областях буде найхолодніше, на решті території України мінімально 1+5 градусів.

У понеділок дощі в Україні очікуються повсюди (циклон), окрім західних областей.

У Києві 20 жовтня погода — волога та холодна, місцями дощ, вдень передбачається до +7, +8 градусів.

Найтепліше буде в Києві в четвер, 23 жовтня.

Раніше синоптикиня повідомила, що після періоду дощів та заморозків в Україні прогнозується незначне підвищення температури. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Вже від 22 жовтня в Україні буде тепліше.