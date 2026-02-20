Погода на 21-22 лютого: чи почне плюсова температура витісняти холод

Морози затримуються / © Pixabay

Реклама

Україна перебуває під впливом південного циклону, через який очікуються снігопади, туман. Наприкінці поточного тижня ще очікується сніжна погода, а істотне потепління прогнозується від 23 лютого.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 21 лютого

У західних областях очікується суха та морозна погода. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, 1 — 6 м/с; вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -13… -18 °С, місцями до -20 °С; вдень -4…+1 °С.

Реклама

У північній частині прогнозується малохмарна та холодна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -15…-20 °С, місцями до -22 °С; вдень -2…-7 °С.

У центральних регіонах України очікується суха та малохмарна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень змінного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -8…-13 °С, подекуди -14…-18 °С; вдень -5…+1 °С.

У південній частині країни та в Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на півдні Одещини пройде сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний / північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…-8 °С, вдень -2…+3 °С.

У східній частині прогнозується малохмарна погода, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень змінного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -9…-14 °С, на Харківщині місцями -15…-17 °С; вдень 0…-5 °С.

Реклама

Неділя, 22 лютого

У західних регіонах вночі пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки. Подекуди туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -5…-10 °С, на Закарпатті близько 0 °С; вдень -1…+4 °С.

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий сніг. На дорогах утримається ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -13…-18 °С, вдень -4…+1 °С.

У центральній частині країни передбачається мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -13…-18 °С, вдень -2…+3 °С.

У південних регіонах очікується погода без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься на рівні -2…-7 °С, вдень +1…+6 °С.

Реклама

У східних областях прогнозується морозна та малохмарна погода, без опадів. Вітер змінного напрямку, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -10…-15 °С, у Харківській області -15…-20 °С. Вдень потеплішає до -3…+2 °С.

Раніше синоптик повідомив, якою буде весна цього року. Більше про це читайте у новині.