Погода на 22 березня: синоптики обіцяють мокрий сніг

Березень готує справжні температурні гойдалки / © unsplash.com

У неділю, 22 березня, в Україні без опадів та малохмарно. У Карпатах — мокрий сніг.

Про це повідомляє «Укргідромецентр».

За даними синоптиків, лише на півдні країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов’ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від -2°…+3°С, на півдні країни -1…+6°С; вдень +8…+13°С.

У Карпатах вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі та вдень від -3°…+2°С.

Погода у Києві та області

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від -2°…+3°С, вдень -8°…+13°С тепла. У Києві вдень +10…+12°С.

Раніше повідомлялося, що після тривалого періоду посухи та нічних холодів синоптики прогнозують довгоочікуваний прорив тепла. Проте шлях до справжньої весни буде супроводжуватися штормовими поривами вітру, туманами та навіть мокрим снігом у горах.