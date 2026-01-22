ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
539
Час на прочитання
1 хв

Погода на 23 січня в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

У п’ятницю українці відчують зміну погодних умов — люті морози відступлять.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози відступлять

Морози відступлять / © Pixabay

Завтра, 23 січня, в Україні сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Ще декілька днів антициклон буде сипати морозом, проте вже від понеділка буде потепління», — написала вона.

Температура повітря вночі становитиме -6…12°С, на півночі до -14°С, протягом дня -2…7°С, у південній частині -1…+2°С, в Криму до +5°С.

У Києві 23 січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Декілька днів побуде холодно, в межах -5…7°С, але ночі вже не сильно морозні.

«Від понеділка повернеться до нас типова європейська зима — волога, вітряна та тепла», — додала вона.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоча вночі і буде ще дуже холодно, а вже від 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих «плюсів».

Дата публікації
Кількість переглядів
539
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie