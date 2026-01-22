Погода на 23 січня в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

Морози відступлять / © Pixabay

Завтра, 23 січня, в Україні сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Ще декілька днів антициклон буде сипати морозом, проте вже від понеділка буде потепління», — написала вона.

Температура повітря вночі становитиме -6…12°С, на півночі до -14°С, протягом дня -2…7°С, у південній частині -1…+2°С, в Криму до +5°С.

У Києві 23 січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Декілька днів побуде холодно, в межах -5…7°С, але ночі вже не сильно морозні.

«Від понеділка повернеться до нас типова європейська зима — волога, вітряна та тепла», — додала вона.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоча вночі і буде ще дуже холодно, а вже від 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих «плюсів».