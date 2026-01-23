- Дата публікації
-
Погода на 24-25 січня: які області України стануть найтеплішими та де пройдуть сніг і дощ
Найближчими вихідними, за прогнозом синоптикині, в Україні зміняться погодні умови.
Вже 24-25 січня до України повернеться волога та тепла європейська зима. Нічний мороз ще намагається втриматися на більшій частині території, але вдень вже з’явиться плюсова температура.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"24-25 січня в Україні періодично сніг та мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер східних напрямків, поривчастий", — зазначила вона.
Температура повітря вночі -6-12, на півночі місцями до -12-15 градусів, у денні години -2-7 градусів.
У південній частині України та на заході на 3-5 градусів вище.
У Києві 24-25 січня очікується періодично сніг, на дорогах ожеледиця. У нічні години близько -10 градусів, у денні близько -5 градусів.
"26 січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги, на заході потепліє до 0+5 градусів, у південній частині до +3+7", — додала Діденко.
Раніше повідомлялося, що в Україні дещо спадуть морози 22 січня. Очікується від -2 до -7 градусів. Утім, холод ще повернеться.