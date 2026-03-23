Укрaїнa
141
1 хв

Погода на 24 березня: які області стануть найтеплішими та де пройде дощ

Тепла погода в Україні триватиме. Температура повітря підніметься до +16.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні буде тепло

В Україні буде тепло / © unsplash.com

У вівторок, 24 березня, протягом дня температура повітря очікується в межах +12…16°С. Прохолодніше буде лише на південному сході та сході України, тут вдень +6…11°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні, лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі», — написала вона.

У Києві 24 березня буде сухо, сонячно та тепло, впродовж дня +12…14°С.

«Надалі в Україні переважатиме тепла погода.А найближче похолодання очікується наприкінці березня — на початку квітня», — додала вона.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що початок наступного тижня потішить українців теплом, але ближче до вихідних стане холодніше і почнуться опади.

