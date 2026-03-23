Погода на 24 березня: які області стануть найтеплішими та де пройде дощ
Тепла погода в Україні триватиме. Температура повітря підніметься до +16.
У вівторок, 24 березня, протягом дня температура повітря очікується в межах +12…16°С. Прохолодніше буде лише на південному сході та сході України, тут вдень +6…11°С.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні, лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі», — написала вона.
У Києві 24 березня буде сухо, сонячно та тепло, впродовж дня +12…14°С.
«Надалі в Україні переважатиме тепла погода.А найближче похолодання очікується наприкінці березня — на початку квітня», — додала вона.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що початок наступного тижня потішить українців теплом, але ближче до вихідних стане холодніше і почнуться опади.