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Погода на 24 липня: де в Україні розігріє до +34 градусів
У четвер, 24 липня, в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду, але очікується мінлива хмарність.
Сьогодні, 24 липня, в Україні прогнозують теплу погоду. Водночас сьогодні очікується мінлива хмарність.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
«Спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області», — йдеться у повідомленні синоптиків.
Температура у західних та північних областях вдень становитиме +23…28°С. На решті території прогнозують +28…34°С.
Погода у Києві та області
На Київщині та в столиці без опадів, мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +23…28°С.
У Києві буде в межах +26…28°С.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень. За їхніми даними, спека повернеться, але у західних регіонах буде комфортна погода з грозовими дощами.