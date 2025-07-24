Погода на 24 липня: де в Україні розігріє до +34 градусів

В Україні сонячно та без опадів / © unsplash.com

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Сьогодні, 24 липня, в Україні прогнозують теплу погоду. Водночас сьогодні очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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«Спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Температура у західних та північних областях вдень становитиме +23…28°С. На решті території прогнозують +28…34°С.

Погода у Києві та області

На Київщині та в столиці без опадів, мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +23…28°С.

У Києві буде в межах +26…28°С.

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Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень. За їхніми даними, спека повернеться, але у західних регіонах буде комфортна погода з грозовими дощами.