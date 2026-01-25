Погода на 25 січня: синоптики оновили прогноз

Морози відступають / © Pixabay

Сьогодні, 25 січня, в Україні очікується незначне потепління та невеликий сніг.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, в Україні буде хмарно. Невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг.

Температура на північному сході та сході країни вночі -12…-17°С, вдень -7…-12°С;

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті й вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.

На півдні та заході вночі -3…-8°С, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень +1…-6°С тепла).

На решті території вночі -8…-13°С, вдень -4…-9°С.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.

Раніше повідомлялося, що в Україні дещо спадуть морози від 22 січня. Очікується від -2 до -7 градусів. Утім, холод ще повернеться.