- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода на 25 січня: синоптики оновили прогноз
У неділю очікується незначне потепління. Вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг.
Сьогодні, 25 січня, в Україні очікується незначне потепління та невеликий сніг.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, в Україні буде хмарно. Невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг.
Температура на північному сході та сході країни вночі -12…-17°С, вдень -7…-12°С;
На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті й вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.
На півдні та заході вночі -3…-8°С, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень +1…-6°С тепла).
На решті території вночі -8…-13°С, вдень -4…-9°С.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
Раніше повідомлялося, що в Україні дещо спадуть морози від 22 січня. Очікується від -2 до -7 градусів. Утім, холод ще повернеться.