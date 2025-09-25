ТСН у соціальних мережах

583
1 хв

Погода на 25 вересня: до чого готуватися українцям

У четвер очікується зниження температури, за даними синоптиків. Крім того, у низці областей пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 25 вересня, в Україні очікується невелика хмарність. У деяких областях місцями пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

«У південно-західній частині та на сході країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів», — сказано в повідомленні.

Температура у північних та більшості західних областей вдень становитиме +11…16°С. На решті території вдень +14…19°С.

У четвер у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень буде у межах +11…16°С. У столиці +12…14°С.

Раніше синоптик попередив, що на зміну літньому теплу різко прийде жовтнева прохолода та заморозки на ґрунті. Середньодобова температура знизиться до 8-9°, що відповідає нормі першої декади жовтня.

