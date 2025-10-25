ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
51
1 хв

Погода на 25 жовтня: дощі, мокрий сніг та холод

Сьогодні погода зіпсується у всіх регіонах України — синоптики оновиил прогноз.

Анастасія Павленко
У суботу буде холодно

У суботу буде холодно / © unsplash.com

У суботу, 25 жовтня, погода в Україні буде прохолодною та дощовою. На більшості території хмарно буде весь день.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптикыв, вночі в більшості північних, центральних та південних областей можуть лити значні дощі, а на решті території опади будуть помірні. Подекуди будуть також будуть й грози.

Вдень на півночі та сході варто очікувати невеликий дощ. В інших регіонах, ймовірно, опадів не буде.

Вітер очікується переважно із західного напрямку, силою 7 — 12 метрів за секунду. Посилення вітру до 15 — 20 метрів за секунду синоптики прогнозують уночі на Лівобережжі та вдень місцями в Карпатах.

На високогір’ї температура повітря вночі буде на рівні близько 0 градусів, а вдень — від +2 до +7 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що Україну накриє холодний атмосферний фронт, тому погодні умови зіпсуються.

51
