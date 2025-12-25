Погода на 26 грудня: які регіони накриють хуртовина та мороз

До України прийшла справжня зима / © unsplash.com

У п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Однак найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці», — зазначила вона.

За даними синоптикині, сніг принесуть атмосферні фронти. Потеплішає по всій території країни — температура повітря підвищиться вдень до -3…+2 °С.

Погода в Києві 26 грудня

У столиці йтиме сніг, а також очікується сильний вітер, внаслідок чого можливі хуртовини. Температура повітря в Києві буде близько 0 °С.

Раніше синоптики повідомили, що на Різдво морози посиляться, а стовпчики термометрів опустяться до рекордних значень.