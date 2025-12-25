- Дата публікації
Погода на 26 грудня: які регіони накриють хуртовина та мороз
У п’ятницю очікується потепління, однак низку регіонів накриє негода.
У п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Завтра очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Однак найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці», — зазначила вона.
За даними синоптикині, сніг принесуть атмосферні фронти. Потеплішає по всій території країни — температура повітря підвищиться вдень до -3…+2 °С.
Погода в Києві 26 грудня
У столиці йтиме сніг, а також очікується сильний вітер, внаслідок чого можливі хуртовини. Температура повітря в Києві буде близько 0 °С.
Раніше синоптики повідомили, що на Різдво морози посиляться, а стовпчики термометрів опустяться до рекордних значень.