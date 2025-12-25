ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Погода на 26 грудня: які регіони накриють хуртовина та мороз

У п’ятницю очікується потепління, однак низку регіонів накриє негода.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України прийшла справжня зима

До України прийшла справжня зима / © unsplash.com

У п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Однак найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці», — зазначила вона.

За даними синоптикині, сніг принесуть атмосферні фронти. Потеплішає по всій території країни — температура повітря підвищиться вдень до -3…+2 °С.

Погода в Києві 26 грудня

У столиці йтиме сніг, а також очікується сильний вітер, внаслідок чого можливі хуртовини. Температура повітря в Києві буде близько 0 °С.

Раніше синоптики повідомили, що на Різдво морози посиляться, а стовпчики термометрів опустяться до рекордних значень.

Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie